Rus enerji şirketi Gazprom’un Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller'ın, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini görüşmek üzere yarın Türkiye’ye geleceği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS’a değerlendirmelerde bulunan Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Miller başkanlığındaki Gazprom heyetinin çarşamba günü Türkiye’de temaslarda bulunacağını ifade etti.

Medvedev, öncelikle Türk Akımı projesiyle ilgili görüşmelerde bulunulacağını kaydederek, enerjiye dair diğer konuların da ziyarette ele alınacağını belirtti.

Miller ve heyetinin Türkiye’de BOTAŞ yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. Temaslar kapsamında Türk Akımı projesinin yanı sıra Türkiye'nin ithal ettiği Rus gazında da indirim konusunun görüşüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Rusya arasında normalleşme sürecine girilmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak geçen ay Moskova'da bir araya gelerek Türk Akımı projesinin devam etmesine yönelik bir toplantı yapmıştı.