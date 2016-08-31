31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Ham petrol ithalatı aylık arttı, yıllık azaldı

Türkiye'nin ham petrol ithalatı Temmuz ayında aylık bazda artarken, yıllık bazda düşüş gösterdi.
Ham petrol ithalatı aylık arttı, yıllık azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, ham petrol ithalatı 2 milyon 337 bin 287 ton olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ithalat 1 milyon 918 bin 934 ton olurken, geçen yılın aynı ayında 2 milyon 511 bin 763 ton seviyesinde bulunuyordu. 

Yılın ilk 7 ayında ise petrol ithalatı 13 milyon 780 bin 731 tona ulaştı.

Türkiye 2015 yılında 25 milyon 65 bin 982 ton ham petrol ithal etmişti.

Enerji ithalatı

Türkiye'nin enerji ithalatı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 düşüş gösterdi. 

Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ithalatı 2 milyar 158,5 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda ithalat 3 milyar 48,4 milyon dolar olmuştu.

Yılın ilk 7 ayında ise ithalat %36,5 düşüşle 23,7 milyar dolardan 15,0 milyar dolara indi.

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