Şanlıurfa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan kentte, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan güçlükle indiren besiciler, alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşların ise kimileri kucağında taşıyarak hayvanın kilosunu tespit etmeye uğraşırken, kimileri de dişlerinden kurbanlığın yaşını anlamaya çalışıyor.

Besici Hasan Aktaş, büyük zahmetlerle yetiştirdikleri hayvanları satmaya başladıklarını söyledi.

Bayram öncesi heyecanlı olduklarını ifade eden Aktaş, "Neredeyse 6 aydır ailece bu hayvanlara bakıyoruz, hastalanıp telef olmasınlar diye çok mücadele ettik. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız, fiyatlar geçen yıla göre çok artmadı küçükbaşlar 700 ila bin lira arasında değişiyor. Hayvanları satıp borçlarımızı ödeyeceğiz, bir süre dinlendikten sonra gelecek yıla hazırlanmaya başlarız." dedi.

Besici Halil Çiftçili ise asıl yoğunluğun henüz başlamadığını belirtti.

Gelecek haftadan itibaren pazarda daha fazla hareketlilik beklediklerini dile getiren Çiftçili, "İşimiz kolay değil, her gün sabah namazıyla birlikte mesaimiz başlıyor. Şimdi de Kurban Bayramı için çalışmalara başladık. İnşallah hem üretici hem de tüketici için güzel bir alışveriş dönemi olur. Hayvan fiyatları çok artmadı, bu anlamda vatandaşların zorlanacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Pazara 8 yaşındaki oğluyla gelen Eyüp Genç de fiyatları öğrenmek için geldiklerini, gelecek hafta kurbanlık almayı düşündüğünü söyledi.