Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya, havayolu şirketlerinin Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçuşlarını 3 Eylül'de gerçekleştireceğini duyurdu.

Bir Rosaviatsiya yetkilisi TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, ajansın charter uçuşlar için yapılan ilk başvuruları onayladığını belirtti. Yetkili başvuruları kabul edilen havayolu şirketlerinin isimlerini Azur Air, Severnıy Veter ve I-Fly olarak verdi.

İlk seferler Antalya'ya

Yetkiliye göre Türkiye'ye ilk charter uçuşlarını 3 Eylül'de Azur Air (Rostov na Donu—Antalya) ve I-Fly (Moskova (Vnukovo)—Antalya) gerçekleştirecek. Severnıy Veter havayolu şirketi de 4 Eylül'de Moskova'daki Şeremetyevo havaalanından Antalya'ya charter seferi düzenleyecek. Türk F16'larının Suriye'deki terörist gruplara karşı hava operasyonu düzenlemekle görevli olan bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya, Türkiye'ye charter uçuş düzenlenmesini yasaklamıştı. Bu yasak dokuz ayın ardından geçen haftasonu resmen kaldırılmıştı.