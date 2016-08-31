Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, C vitamini açısından zengin, her damak tadına uygun ve erkenci bir tür olarak bilinen "Okitsu" cinsi mandalinanın hasadına başlandı.

Dörtyol Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İhsan İnal, okitsu cinsi mandalinanın Dörtyol'da yaklaşık 8 bin dekar alanda yetiştirildiğini söyledi.

Bugün itibariyle ilk hasadı yaptıklarını dile getiren İnal, "Ülke genelindeki narenciye üretimine baktığımızda 70 bin dekar alanda 500 bin ton narenciye üretimiyle Dörtyol'un önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle hasadına başladığımız okitsu cinsi erkenci mandalinamız da bu oranın bir bölümünü oluşturuyor. Geçen yıl 3 bin ton verim sağladığımız okitsu mandalinadan bu yıl iki katı verim bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diliyorum." dedi.

Tüccar Nedim Eser ise okitsu erkenci mandalinanın dalında kilogramı 75 kuruştan alıcı bulduğunu belirtti.

Şu an için toplanan mandalinaların iç piyasada tüketileceğini ifade den Eser, hasat sürecinde dış pazarlara da ürün göndereceklerini söyledi.