İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, ülkelerinde yapımına başladıkları metro için Türk ortak aradıklarını söyledi.

Cohen ve beraberindeki heyet İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ticari yönden de olumlu etkileri olacağını aktaran Cohen, bir sonraki İzmir Enternasyonel Fuarı'na geniş çaplı bir katılım gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail'de ilk kez metro inşasına başlandığını anlatan Cohen, "Tel Aviv'de metro inşasına başladık, 7 farklı metro hattı yapmayı planlıyoruz. Şu an bir tanesi yapım aşmasında. 2019 yılında ilkinin hizmete girmesini planlıyoruz bunun operasyonu için Türk ortak arıyoruz. Gerekmesi durumunda İsrail'deki şirketin başı da İzmir'e gelerek görüşme yapabilir." dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesini bir süre önce ziyaret ettiğini dile getiren Cohen, bu üniversiteyle akademik yönden ilişkilere başlamak istediklerini ve bu kapsamda Demirtaş'ın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İTO Başkanı Demirtaş ise ilgili projeler konusunda gerekli görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

İzmir'in İsrail'de tanıtılmasını isteyen Demirtaş, "Biz bir kaç kez İsrail'e gittik ama sizin ticari heyetleriniz buraya gelmedi, onların buraya gelmesi noktasında bir organizasyon gerçekleştirin. İsrail'deki turizm acentalarını Tel Aviv'de bir araya getirin biz de gelip onlara İzmir'i tanıtalım. Seneye İsrail'den İzmir'e en az 100 bin turist bekliyoruz." diye konuştu.