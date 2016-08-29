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İşsizlik ödeneğine başvurular arttı

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için temmuzda 139 bin 743 kişi başvurdu.
İşsizlik ödeneğine başvurular arttı
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İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR'a başvuranların sayısı Temmuz ayında 139 bin 743 oldu. Bir önceki ayda başvuranların sayısı 136 bin 329 olmuştu.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik Sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar sisteme 7 milyon 216 bin 325 kişi başvuruda bulunurken, 4 milyon 778 bin 196 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Başvuranlara toplamda 12 milyar 537,0 milyon TL ödemede bulunuldu.

Aynı ayda işsizlik ödeneğinden 440 bin 170 kişiye 313,2 milyon TL ödeme yapılırken, 7 kişiye 14 bin 660 TL kısa çalışma, 325 kişiye 215 bin 209 TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Ücret Garanti Fonu’ndan ise 347 kişiye 1 milyon 251 bin 11 TL ödendi.

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