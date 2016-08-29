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İzmirli şirket, CERN ihalesine kabul edildi

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin kurduğu bir şirketin Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin açtığı ihaleye kabul edildiği belirtildi.
İzmirli şirket, CERN ihalesine kabul edildi
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İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulu bir şirketin Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin (CERN) açtığı ihaleye kabul edildiği bildirildi.

Bölgeden yapılan açıklamada, Makine Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimi devam eden Murat Merdin ile yüksek lisans öğrencileri Oğuz Deniz Merdin ve Doğukan Bayır tarafından kurulan MET İleri Teknoloji firmasının, Türkiye’nin de üyesi olduğu, Büyük Çarpışma Deneyi çalışmasını yürüten CERN'in açtığı ihaleye teklif verdiği belirtildi.

CERN'de açılan ihalelerde, "ilk kez bir Türk firmasından teklif alındığı" ifade edilen açıklamada firmanın yüzde 100 yerli senkron hidrolik kontrol teknolojisini kurmayı öngördüğü ifade edildi. 

Mekanik, elektromekanik ve hidromekanik sistemler tasarlayan firmanın, daha önce de TÜBİTAK TEYDEB 1507 Projesi kapsamında senkron hidrolik kontrol teknolojisi geliştirdiği belirtildi.

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