Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu tatilleri sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. 9 günlük tatil de bence iyi olacak. Akdeniz ve Ege yöresiyle İstanbul'a yakın yerlerde bir canlanma olacak." dedi.

Bayındır, yaptığı açıklamada, okulların açılmasından önce 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sektör açısından önemli olduğunu söyledi.

Bayram tatillerinin daha ziyade tatil yörelerine yaradığını, Antalya'da bir hareketliliğin göze çarptığını ifade eden Bayındır, şöyle konuştu:





TÜROB Başkanı Bayındır, "Bu tatilleri sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. 9 günlük tatil de bence iyi olacak. Akdeniz ve Ege yöresiyle İstanbul'a yakın yerlerde bir canlanma olacak." dedi.

"Bu yerli turistler sayesinde yaşanıyor. Erken rezervasyon ve uzun tatiller bu hareketliliği sağlıyor. Birçok olumsuz olay yaşadık ama yaşam bir anlamda devam ediyor. Burası bizim, burada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tatilleri sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. 9 günlük tatilde bence iyi. Akdeniz ve Ege yöresiyle İstanbul'a yakın yerlerde bir canlanma olacak. Gemlik, Ayvalık gibi... Bunlar güzel şeyler."

"Turizm gelirleri Türkiye için büyük bir denge"

Bayındır, 2016 yılının turizm açısından kaybedilmiş bir yıl olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tahminlerimize göre bu seneki turizm zararı 10 milyarın üstüne çıkar. Bu kadar bir kayıp olacak. İnşallah mümkün olduğu kadar az olur. Çünkü turizm gelirleri Türkiye için çok büyük bir denge. Gerek istihdam açısından, gerek dış harcamaları dengeleme açısından. Her açıdan bu paraya Türkiye'nin ihtiyacı var. Her ne kadar herkes otomotiv, beyaz eşya diyorsa da bunların büyük bir kısmı ithal edilerek Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla burada işleniyor ve çıkıyor. Bunun Türkiye'ye getirdiği maksimum yüzde 20-25 civarındadır ama turizm öyle değil. Turizmin yüzde yüzü hizmet olduğu için hizmet geliri olarak ülkemizde kalıyor ve bu net bir girdi oluyor. O bakımdan çok mühim."