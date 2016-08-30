30 Ağustos 2016 Salı
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Kurban derileri sektöre yetmiyor

İDMİB Başkanı Şenocak, toplanan kurban derilerinin sektörün yüzde 10 ile 20'sini ancak karşıladığını, doğru kesim ve stoklama yapılması gerektiğini söyledi
Kurban derileri sektöre yetmiyor
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İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, yaptığı açıklamada, bu yıl 1 milyon büyükbaş, 3,5-4 milyon civarında da küçükbaş hayvan kesilmesinin beklendiğini söyledi.

Bu kesimlerden elde edilen derilerin sektörde kullanımında sorun olduğunu ifade eden Şenocak, Türkiye'de sadece derisi için beslenen hayvan cinsinin olmadığını, sektörün hammaddeyi eti için kesilen hayvanlardan sağladığını kaydetti.

Şenocak, kurban bayramlarında toplu hayvan kesiminin yoğun yapıldığını anımsatarak, "Ancak bunun ne kadarının sektörde kullanılabileceği de önemli. Çünkü maalesef biliyoruz ki hatalı kesim ve saklama koşulları sebebiyle kesilen tüm hayvanların derileri sektörümüzün kullanımına sunulamıyor. Kurban Bayramı boyunca toplanacak derilerin, sektörümüzün yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 20'sini karşılayacağını öngörüyoruz." dedi.

Kesimlerden sağlıklı deri elde etmenin sektörün en önemli problemlerinden olduğunu vurgulayan Şenocak, geçmiş yıllarda, kesim ve tuzlama hataları nedeniyle gerçekleşen deri kaybı oranı oldukça yüksekken modern kesimhanelerin kurulmasıyla bu kayıplarda bir miktar azalma olduğunu anlattı.

'İhtiyacın yüzde 80'i ithal ediliyor'

Mustafa Şenocak, Türkiye'de hızlı kentleşme ve sonucunda daralan hayvancılık sebebiyle ciddi bir hammadde sıkıntısı yaşandığını belirterek, ham deri ithalatı son yıllarda düşse de sektörün ihtiyacının yaklaşık yüzde 70-80'ini ithal ettiğini söyledi.

Bu bağlamda Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin sektöre kazandırılmasının, ithalat oranını da etkileyeceğini vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ne yazık ki ham derinin milli bir servet olduğu, en az kayıpla sektörün kullanımına kazandırılması gerektiği tam anlamıyla anlaşılmış değil. Kurban Bayramı'na çok kısa bir zaman kaldı. Hem kurban sahibi hem deriyi toplayan kurumlar hem de imalatçılar arasında sıkı bir iş birliği sağlayarak en yüksek düzeyde verim alınması şu aşamada en önemli konumuz. Bu iş birliğinin sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için görüş ve önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Amacımız en kısa sürede kesilen tüm hayvanların kayıt altına alındığı, zayi oranının en aza indirildiği bir sistemi belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte hayata geçirmek. Bu kapsamda kamu spotlarıyla halkımızı bilinçli kesim, tuzlama, saklama ve derilerin korunması konusunda bilgilendirmenin faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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