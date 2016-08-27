Mega projelerin önündeki en büyük engel olan finansman sorununun Türkiye Varlık Fonu ile giderilmesi hedeflenirken, fonun savunma, havacılık ve yazılım gibi alanlarda yerli şirketleri küresel bir oyuncu konumuna getirmesi bekleniyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Başbakanlığa bağlı "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ" kuruldu. Şirketin sermayesi 50 milyon lira olarak belirlendi.

Kurulan fon sayesinde, Kanal İstanbul, İstanbul'a üçüncü havalimanı, 3 katlı büyük İstanbul tüneli, hızlı tren projeleri, nükleer santral gibi büyük boyutlu projeler için finansmana erişim artık daha kolay olacak. Türkiye, bu tarz projeleri daha az maliyetle ve daha kısa bir sürede hayata geçirerek, uluslararası arenadaki etkinliğini artıracak.

Varlık Fonu, istihdama da olumlu katkı yapacak. Mega projeler, binlerce kişi için yeni iş sahası olacak.

Enerji projelerine yatırımlar hızlanacak

Türkiye için önem taşıyan altyapı yatırımlarının yanı sıra enerji projeleri de Varlık Fonu sayesinde hız kazanacak. Petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve nükleer santral gibi stratejik projelerin gerçekleşmesi de Varlık Fonu sayesinde artık daha kolay olacak.

Fon, savunma, havacılık, yazılım, ilaç gibi alanlarda faaliyet gösteren yerli şirketlerin önünü açacak. Şirketlerin, sermaye ve proje bazında desteklemesiyle Türkiye bu alanlarda küresel bir güç haline gelecek.

Bir tek Türkiye'de yok

G-20 ülkeleri içerisinde Varlık Fonu olmayan tek ülke konumundaki Türkiye, kurduğu fonla 200 milyar dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Fon sayesinde, Türkiye'nin değerlendiremediği yer altı ve üstü zenginlikleri, projeleri menkul ve gayrimenkul haline dönüştürerek Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının derinliği artırılacak.

Bağımsız denetime tabi olacak

Şeffaf bir yapıda olacak fonla, ağırlıklı olarak, devlet tahvillerine, hisse senetlerine, yatırım fonlarına, çeşitli projelere ortaklık yoluyla girilerek, yatırım yapılması sağlanacak.

Ayrıca fon, vadeli mevduat ve katılma hesabı, sermaye piyasası araçlarının alım satım, repo, kira ve gayrimenkul sertifikaları, diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara katılım ve diğer yatırım araçları işlerine girilebilecek.

Bağımsız denetime tabi olacak fonun kaynakları arasında, özelleştirme kapsamında bulunan ve devrine karar verilen varlıklar ile diğer finansman kaynakları yer alacak.