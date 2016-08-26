26 Ağustos 2016 Cuma
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Mısırda taban fiyat 740 lira

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, 4 Ağustos'tan bu yana mısır hasadı yapıldığını ve taban fiyatın 740 lira olduğunu açıkladı.
Mısırda taban fiyat 740 lira
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçen yıl ton başına 725 lira olan mısır taban fiyatının, bu yıl için 740 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Çelik yaptığı açıklamada, ülkede 4 Ağustos'tan bu yana mısır hasadı yapıldığını söyledi.

Mısırın gerek hayvancılık gerekse nişasta açısından önemli bir ürün olduğunu ifade eden Çelik, "Son 5 yıl içinde mısır üretiminde yüzde 40'lara varan bir artış gerçekleşti. Bu yıl mısırda yaklaşık 6,4 milyon ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 725 lira taban fiyat açıklanmıştı. Bugün de şu andaki hasadın taban fiyatını 740 lira olarak açıklıyoruz." dedi.

Çelik, üreticilerin, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne emanet usulü teslim ettikleri mısırın alımlarına, bu fiyat üzerinden hızlı bir şekilde başlanacağını belirterek, "Bütün üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya piyasalarının çok çok üzerinde bir fiyattan bahsediyoruz. Umuyorum ki üreticilerimizin beklentilerine cevap verir." diye konuştu.

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