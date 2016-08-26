Irak Planlama Bakanı Selman Ali el-Cumeyli, Irak'ta yatırım yapan ve alacaklarını tahsil etmekte zorlanan Türk firmalarının bu sorununu çözmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Irak kabinesi olarak, bu şirketlerin kalan alacaklarının en az yüzde 50'sini ödemeye karar verdik. Firmalar, onlardan beklenen işin yüzde 85'ini tamamladıklarında ödemenin tamamını alacaklar. Bu çalışma Türk şirketlerinin Irak'ta işlerini sürdürmelerine yardım edecek." dedi.

Cumeyli, 85. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılış töreni için geldiği İzmir'de açıklamada bulundu.

Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin 2013 yılında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını dile getiren Cumeyli, iki ülke hükümetinin de bu seviyeye dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini, bu nedenle kalabalık bir heyetle İzmir'e geldiklerini söyledi.

Türkiye ve Irak'ın kültürel ve ekonomik ilişkilerinin bölgede yaşanan olumsuzluklardan etkilendiğini aktaran Cumeyli, "2013'ten sonra birçok olumsuzluktan dolayı ticaretimiz geriledi. Irak'ın büyük bölümünde mücadele ettiğimiz DAEŞ terör örgütü nedeniyle savunma harcamalarımız arttı, dünya genelinde petrol fiyatlarının gerilemesiyle gelirlerimiz azaldı. Ekonomimiz bunlardan olumsuz etkilendi. Bu gelişmelerden sonra en büyük ticaret ortaklarımızdan Türkiye ile ticaretimizde dikkati çeken bir azalma oldu. Şimdiki hedefimiz aramızdaki ticareti ve iş birliğini yeniden canlandırmak." diye konuştu.

Türk müteahhitler tahsilatta zorlanıyor

Cumeyli, bölgede yaşanan olumsuzluklardan sonra bazı Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsilinde zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Irak, yatırım için Türk şirketlerine açık. Türk şirketlerinin ülkemizde çok başarılı işleri var. Irak hükümeti, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek ve yatırımları artırmak için bazı meseleleri çözmeye çalışıyor. Özellikle Irak'taki şirketlerin ödeme güçlüğü çekmesiyle ilgili problemde önemli adımlar attık. Irak kabinesi olarak, bu şirketlerin kalan alacaklarının en az yüzde 50'sini ödemeye karar verdik. Firmalar, onlardan beklenen işin yüzde 85'ini tamamladıklarında ödemenin tamamını alacaklar. Bu çalışma Türk şirketlerinin Irak'ta işlerini sürdürmelerine yardım edecek."

Cumeyli, İzmir'de iş birliği için önemli potansiyel gördüklerini, İzmir Enternasyonal Fuarı'na ülkelerinde yatırım yapabilecek sektörlerin temsilcilerini yakından tanımak, fırsatları keşfetmek için geldiklerini söyledi.

Ali el-Cumeyli, Egeli iş adamlarını ülkelerine yatırım yapmaya ve kasım ayında gerçekleştirilecek Bağdat Uluslararası Fuarı'na davet etti.