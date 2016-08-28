Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yazılı açıklamasında, Adana, Mersin ve Hatay illerini yakından ilgilendiren narenciye üretiminde erkenci çeşitlerin hasadına başlandığını belirtti.

Narenciye üreticisinin en büyük pazarı olan Rusya Federasyonu ile yaşanan sorunların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile düzelme yoluna girmesinin, ümit yarattığını ifade eden Doğru, ürünlerin dalında değerinden satılabilmesi için Rusya ile ilişkilerdeki belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasının gerektiğini kaydetti.

Doğru, şu ifadeleri kullandı:

"Narenciyenin raf ömrü kısa. Yaş meyve oluşu ve hasat zamanının da gelmiş olması nedeniyle zamana karşı yarışan narenciye ihracatçılarımız, Rusya Federasyonu’na ithalat yasağı halen devam eden mandalina ve portakal ürünleri için üreticimizden alım yapmaktan çekinmektedir. Bu durum bazı aracılar tarafından da kullanılarak fiyatlar düşürülmeye çalışılmakta ve üreticimizin bir yıllık emeği ile oynanmaktadır. Hem ihracatçının yurt dışı bağlantılarını yaparak önünü görebilmesi hem de üreticinin ürünlerini dalında değer fiyattan satabilmesi için Rusya ile ilişkilerdeki belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması gerekmektedir. Rusya Federasyonu ile bu konuda yapılan çalışmaların hızlanması ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması, narenciye piyasalarının sağlıklı oluşması açısından önem arz etmektedir.”

Doğru, Ekonomi Bakanlığının bu yıl narenciye ihracatı için vereceği desteği erken açıklamasının da ihracatçının rekabet gücünü arttıracağını ve üreticinin dal fiyatlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.