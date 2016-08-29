29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Pentagon'dan YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiğini açıkladı.
Pentagon'dan YPG açıklaması
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "YPG Fırat'ın doğusuna çekilmeli ve büyük oranda çekildiği görülüyor. Koordine edilmemiş operasyonlar ve manevralar IŞİD'in işine gelir. ABD, NATO müttefiki Türkiye ve Koalisyon destekli güçlerle K. Suriye'de işbirliğine devam edecek." açıklamasında bulundu.

"Cerablus'ta IŞİD'in olmadığı bölgelerde çatışma kabul edilemez"

ABD, Suriye'nin Cerablus kenti ve çevresinde, IŞİD'in bulunmadığı bölgelerde yaşanan çatışmaların "kabul edilemez" olduğu uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cerablus bölgesinde Türk (Silahlı) Kuvvetleri ile Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDF) bazı muhalif grupların çatıştığına ilişkin haberleri izliyorum" dedi ve ekledi:

"IŞİD'in bulunmadığı bölgelerdeki bu çatışmaları kabul edilemez ve derin kaygıyla karşıladığımızı netleştirmek isterim."

ABD'nin bu gelişmelere dahil olmadığının, ABD güçleri tarafından da koordine edilmediğinin altını çizen ve bu olayları desteklemediklerini vurgulayan McGurk, "Dolayısıyla, tüm silahlı tarafları özveriye, çatışmaları durdurmak için gerekli önlemleri almaya ve iletişim için tüm kanallarını açık tutmaya davet ediyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"ABD, bu gibi çatışmalara son verilmesi ve ortak düşmanımız IŞİD'e karşı birlik içinde odaklanmaya dönük çabalarda aktif olarak yer alıyor."

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