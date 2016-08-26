26 Ağustos 2016 Cuma
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Kayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeliKayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeli
  • Altın
    125,418    0.54%
  • Euro
    3,3161    0.14%
  • Dolar
    2,9380    0.05%
  • BIST
    76.504    -0.37%

PKK'lı teröristler şantiye bastı: 2 ölü, 2 yaralı

Yüksekova Dağlıca bölgesinde yol inşaatında çalışanların bulunduğu şantiyeye bir grup PKK'lı terörist saldırdı
PKK'lı teröristler şantiye bastı: 2 ölü, 2 yaralı
» »

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca bölgesinde güvenlikli yol inşaatında çalışanların bulunduğu şantiyeye bir grup PKK'lı terörist saldırdı. Şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Hakkari'nin Yükeskova İlçesi'ne bağlı Dağlıca bölgesinde meydana geldi. Güvenlikli yol inşası yapan özel bir firmaya ait şantiyeye, bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. Yaralılar helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kalıdırılırken, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ev alacaklara devlet desteğinde değişiklik yapıldı26 Ağustos 2016 Cuma 09:29
  • Sanayi istihdamında sınırlı düşüş26 Ağustos 2016 Cuma 08:40
  • ‘Kalkınma kutupları’na çoklu destek26 Ağustos 2016 Cuma 03:00
  • Yapay denizi olan proje geliyor26 Ağustos 2016 Cuma 02:30
  • Zeytin sineği ile mücadeleye 3,5 milyon lira25 Ağustos 2016 Perşembe 21:02
  • İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi25 Ağustos 2016 Perşembe 15:24
  • Ayçiçeğinde beklenti yüksek25 Ağustos 2016 Perşembe 15:03
  • Reel kesim güveninde düşüş25 Ağustos 2016 Perşembe 14:39
  • Kapasite kullanım oranı geriledi25 Ağustos 2016 Perşembe 14:00
  • Türk müteahhitler dünyadaki yerini korudu25 Ağustos 2016 Perşembe 14:00

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.