Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Olay, bugün sabah saatlerinde Hakkari'nin Yükeskova İlçesi'ne bağlı Dağlıca bölgesinde meydana geldi. Güvenlikli yol inşası yapan özel bir firmaya ait şantiyeye, bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. Yaralılar helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kalıdırılırken, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca bölgesinde güvenlikli yol inşaatında çalışanların bulunduğu şantiyeye bir grup PKK'lı terörist saldırdı. Şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.



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