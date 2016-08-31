Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastiklerin geri dönüşümüyle önemli ölçüde tasarrufun mümkün olduğunu belirterek, "Tüm ambalaj atıklarında geri dönüşüm sağlanırsa Türk ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazandırılabilir." dedi.

Eroğlu, insanların gözünde "değersiz" olan plastiğin önemini ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü için kurdukları Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi'nin (PAGÇEV) çalışmalarını anlattı.

Eroğlu, Türkiye'de geri dönüştürülen plastiklerin, çevreye ve ekonomiye katkılarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bin adet kağıt torba üretimi için tomruktan başlayarak 3 bin 785 litre su harcanırken, aynı adetteki polietilen plastik torbalar için ise sadece 30 litre su harcanıyor. Plastik ürünlerin geri dönüşüm sayesinde Türkiye'de yılda 10,5 milyar kilovatsaat enerji ve 17 milyar litre su tasarrufu sağlanabilir, karbondioksit salınımını da 1,9 milyar kilogram azaltmak bu sayede mümkün. Tüm ambalaj atıklarında geri dönüşüm sağlanırsa ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazandırılabilir. PAGÇEV, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 152 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürdü. Kurum aynı dönemde 39 belediyeyle işbirliği yaparak bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla yaklaşık 8 milyon kişinin plastik atığının geri dönüştürülmesine aracılık etti."

"Plastik defalarca geri dönüştürülebilir"

Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon ton plastik ambalaj malzemesi üretildiğini ve bunun için 44,8 milyon kilovatsaat elektrik tüketildiğini belirten Eroğlu, "Aynı miktarda kağıt ambalaj malzemesi üretimi için ise 4,5 kat enerji tüketilmekte olup bu miktar yaklaşık 202 milyon kilovatsaattir. Ayrıca kağıt 4-5 kez dönüştürülebilirken, plastikte sonsuz geri dönüşüm mümkündür." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, plastikler geri kazanıldığında çöp depolama alanının ömrünün uzayacağını ve işletme maliyetinin düşeceğini ve yenilenemeyen ham madde kaynaklarının korunacağını dile getirerek, şunları kaydetti::

- 8 adet plastik şişe geri dönüştürülürse 1 forma elde edilir,

- 1.050 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde edilebilir,

- 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılırsa 6 saatlik elektrik enerjisi tasarrufu sağlanır,

- 25 adet 2 litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu maddeden bir plastik süveter elde edilebilir,

- 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış pet şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir."

"Avrupa'da inşaat sektöründe yaygın kullanılıyor"

Plastiğin bina yapımındaki en ideal malzeme niteliği taşıdığını vurgulayan Eroğlu, "Avrupa'da plastiklerin yaklaşık yüzde 20'si inşaat sektöründe kullanılıyor" dedi.

Eroğlu, plastik yalıtımın, sıcak veya soğuk hava kaybını yüzde 70 engellediğini, binalarda plastiklerle ısı yalıtımı uygulanmasıyla ortalama karbondioksit emisyonunda 10-40 kat azalış sağlandığını belirtti.

Plastiklerin küresel ısınmayla mücadeleye sağladığı katkının Avrupa Parlamentosu'nda gündeme geldiğini hatırlatan Eroğlu, "Parlamento'nun Finli üyesi Eija-Ritta Korhola'nun sunduğu yeni sürdürülebilirlik raporuna göre, plastikler yerine alternatif malzemelerin kullanılması halinde enerji tüketimi yüzde 46, sera gazı emisyonu ise yüzde 50 artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Türkiye'de 2015 yılında yurt içinde tüketilen tüm plastik malzemelerin yüzde 24'üne denk düşen 1 milyon 839 bin tonunun dönüştürülüp kalan önemli kısmının ise toprağa gömüldüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Plastiğin gömülmesine karşı olduklarının altını çizen Eroğlu, tüm plastiklerin geri dönüştürülmesi veya yakılarak enerji olarak ekonomiye katılması ve katı atık alanlarına gömülmesinin yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.