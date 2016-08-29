PTT AŞ, Zafer Bayramı konulu anma pulu ile ilk gün zarfını yarın satışa sunacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan Zafer Bayramı konulu anma pulu 1,60 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı 2,50 lira bedelle satışa sunulacak. İçinde 1,60 lira bedelli anma pulu, 1,60 lira bedelli anma bloğu ile 2,50 lira bedelli ilk gün zarfının yer alacağı portföyün ise 12,50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışı yapılacak.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Kızılay PTT Merkez Müdürlüğünde "Zafer Bayramı 30.08.2016 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.