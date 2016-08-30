Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’li teknoloji devi Apple'a Türkiye'ye taşınması çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu, Apple’ın İrlanda’ya 13 milyar euro daha vergi ödemesi gerektiğine hüküm verdi. Bunun üzerine Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şimşek, tweetinde “Apple Türkiye’ye taşınmalıdır. Size vergi kolaylıkları sağlamaktan mutluluk duyarız. Böylece AB’nin bürokrasisi ile uğraşmazssınız” dedi.

Avrupa Komisyonu, İrlanda’nın Apple’a AB kurallarına aykırı vergi indirimi sağladığına ve şirketin AB üyesi İrlanda’ya 13 milyar euro daha ödeme yapması gerektiğine karar vermişti. Apple konuyu temyize taşımaya hazırlanıyor.

Apple’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika merkezi İrlanda’da.