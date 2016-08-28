28 Ağustos 2016 Pazar
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 220 lira, en düşük 5,09 lira olarak açıklandı
Spot piyasada elektrik fiyatları
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 113 milyon 392 bin 272 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün Öncesi Piyasası'nda (GÖP) bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın saat 14.00 için en yüksek 220 lira, saat 06.00 için ise en düşük 5,09 lira olarak belirlendi. 

GÖP'te bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 163,75 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 170,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 177,98 lira, en düşük 1,01 liradan işlem gördü. 

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