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Spot piyasada elektrik fiyatları

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 208,05 lira, en düşük 75 lira olarak açıklandı.
Spot piyasada elektrik fiyatları
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 95 milyon 390 bin 868 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün Öncesi Piyasası'nda (GÖP) bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın saat 11.00 için en yüksek 208,05 lira, saat 06.00 için ise en düşük 75 lira olarak belirlendi.


GÖP'te bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 159,72 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 162,76 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 220 lira, en düşük 5,09 liradan işlem gördü.

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