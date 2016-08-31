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Spot piyasada elektrik fiyatları

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 209,85 lira, en düşük 1,00 lira olarak açıklandı.
Spot piyasada elektrik fiyatları
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 107 milyon 138 bin 636 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün Öncesi Piyasası'nda (GÖP) bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın saat 14.00 için en yüksek 209,85 lira, saat 06.00 için ise en düşük 1,00 lira olarak belirlendi.

GÖP'te bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 159,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 164,90 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 217,21 lira, en düşük 5,03 liradan işlem gördü. 

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