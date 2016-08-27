Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehir içi yolcu taşımacılığında KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, toplu taşıma hizmetlerinde taşıma ücretlerinin belediyeler tarafından belirlenmesinin maliyete göre fiyat oluşturulmasına imkan vermediğini ifade etti.

Şehir içi yolcu taşımacılığında farklı KDV oranlarının uygulandığını vurgulayan Palandöken, "Bir öğrenci eğer okuluna öğrenci servisi ile giderse yüzde 8 KDV öderken, aynı yolu toplu taşıma araçlarıyla yaptığında yüzde 18 KDV ödemektedir. Şehir içi yolcu taşımacılığında farklı uygulamanın kaldırılması ve KDV'nin düşürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 26 ülkesinden 20'sinde, şehir içi yolcu taşımacılığında uygulanan KDV oranlarının daha düşük olduğuna işaret eden Palandöken, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkelerden altısında yolcu taşımacılığından KDV alınmıyor. Yani Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya ve İngiltere'de sıfır oran uygulanıyor. 20 ülkede ise şehir içi yolcu taşımacılığında neredeyse yarı KDV alınıyor. Almanya'da yüzde 19 standart KDV oranı yüzde 7'ye, Fransa’da yüzde 19,6'dan yüzde 7'ye, Portekiz'de yüzde 21'den yüzde 6'ya, Yunanistan'da yüzde 23'ten yüzde 13'e indirildiğini görüyoruz. Bizde de KDV oranları Avrupa'da olduğu gibi indirilmelidir."