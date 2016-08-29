Zorunlu trafik sigortasında 'yüksek prim' tartışması sürüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası primlerinde beklenilen indirimin gerçekleşmediğini savundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, trafik sigortasında bölgesel olarak aynı primin ödenmesinin haksızlık olduğunu belirtti. Zorunlu trafik sigortalarının her ile göre ayrı olması gerektiğine işaret eden Palandöken, araç bazında ve bölgesel olarak taban ile tavan prim fiyatı belirlenmesinin de faydalı olacağını savundu.

Zorunlu trafik sigortası primlerinin düşeceğine yönelik haberlerin şoför esnafını rahatlatmadığını belirten Palandöken, "Sigorta şirketlerinin yeni fiyatları ilan etmesini bekliyoruz. Yüksek primler hala seviyesini koruyor. Yetkililerimizin sigorta şirketlerinin fiyatlandırmasını dikkatle takip etmesini bekliyoruz. Sigorta primlerinin yükü hem ticari hem de özel araç sahiplerini canından bezdirdi. Garajda kullanmadığınız 4 bin liralık aracınıza bile bin 100 lira prim ödüyorsunuz. 40 bin liralık kamyona ödediğiniz zorunlu sigorta primleri 3-4 yılda aracın değerinden fazla tutuyor. Garajda kullanılmayan araca bir muafiyet verilsin, ayrı bir sigorta yapılsın" değerlendirmesinde bulundu.