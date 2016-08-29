Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

Trakya Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile Türkiye’nin en önemli yağlık tohumu olduğu belirtildi.

Türkiye 'de üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 30 - 50'sinin Trakya Birlik tarafından alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 - 2017 iş yılında Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 200 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca 2016/2017 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 377 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır.

Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 178 bin 210 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir."

Ön alım fiyatı şöyle

Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler, yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilen ve her bir yüzde puan artışı için yüzde 1,5 oranında prim uygulanacağı vurgulanan açıklamada, fiyatların şöyle olacağı ifade edildi:

"Birliğimiz yönetim kurulunca 2016-2017 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.675 TL/ton, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.817 TL/ton olarak belirlenmiştir. Ayrıca yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 1.580 TL/ton’dur. Ayçiçeği ürün bedeli ödemeleri imkanlarımız ölçüsünde peşin olarak yapılacaktır."