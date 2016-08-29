29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!
  • Altın
    125,704    0.17%
  • Euro
    3,3035    -0.12%
  • Dolar
    2,9550    0.37%
  • BIST
    76.119    -1.30%

Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Birlik, ön alım fiyatı yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürününü 1.675 TL/Ton, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürününü 1.817 TL/ton olarak belirledi.
Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
» »

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

Trakya Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile Türkiye’nin en önemli yağlık tohumu olduğu belirtildi. 

Türkiye 'de üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 30 - 50'sinin Trakya Birlik tarafından alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 - 2017 iş yılında Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 200 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca 2016/2017 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 377 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. 

Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 178 bin 210 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir."

Ön alım fiyatı şöyle

Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler, yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilen ve her bir yüzde puan artışı için yüzde 1,5 oranında prim uygulanacağı vurgulanan açıklamada, fiyatların şöyle olacağı ifade edildi:

"Birliğimiz yönetim kurulunca 2016-2017 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.675 TL/ton, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.817 TL/ton olarak belirlenmiştir. Ayrıca yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 1.580 TL/ton’dur. Ayçiçeği ürün bedeli ödemeleri imkanlarımız ölçüsünde peşin olarak yapılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Spot piyasada elektrik fiyatları29 Ağustos 2016 Pazartesi 14:15
  • İşsizlik Sigortası Fonu büyüdü29 Ağustos 2016 Pazartesi 12:04
  • İşsizlik ödeneğine başvurular arttı29 Ağustos 2016 Pazartesi 12:02
  • Hakkari'de 2 uzman çavuş şehit oldu29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:29
  • Türk Telekom'a FETÖ operasyonu29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:28
  • Ev almak isteyene 'sandık' geliyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:12
  • Av yasağı sona eriyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:11
  • Türkiye'ye tatil hazırlıkları başladı29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:00
  • Ekonomiye güven sert düştü29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:13
  • PTT'den 'Zafer Bayramı' konulu anma pulu29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:06

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.