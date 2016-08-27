Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalara ilişkin, "Bu yapının kullandığı şirketlerin bir kısmını zaten kapattık, kapatmaya devam ediyoruz. Bir kısmına da kayyum atadık. Daha tespit edilecek şirketler üzerinde MASAK ve ilgili bakanlıklar çalışıyor. Onlar için de işlemler bu çerçevede yapılacak." dedi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü ziyaret eden Bakan Tüfenkci, kardeşliğin ve hoşgörünün simgesi olan illerin başında gelen Kırşehir'de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, esnaf ve ticaret erbabının sorunlarını dinleyeceğini, Ahi Evran Külliyesi'nin ikinci etap çalışmaları hakkında bilgi alacağını belirtti.

Tüfenkci, bir gazetecinin FETÖ'ye yönelik soruşturmalarla ilgili gelişmeleri sorması üzerine, bu terör örgütüyle mücadelenin sadece memurlar, bakanlıklar düzeyinde olmadığını, finans, uluslararası diploması ve güvenliğin de içinde olduğu tüm boyutlarıyla devam ettiğini kaydetti.

'Tespit edilen şirketlere aynı işlemler yapılacak'

"Bu örgüte baktığımızda, nerede para varsa, o paranın kaynağı etrafında örgütlendiklerini, o kaynağı emmek için adeta organizasyonlar ve şebekeler kurduğunu görüyoruz." diyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bu örgütün finansal boyutu çok önemli. Finans ayağının ortaya çıkartılması ve finans sağlayanların bu kaynağı kesmeleri, hesabını bu millete ve hukuka vermeleri önemli. Çünkü 15 Temmuz’da milletin paralarıyla, verdiği vergilerle alınan silahları halka doğrultan bu örgüt, bu millete hesap vermeliydi. Hesabını da veriyorlar. Hem hukuka hem de millete hesap veriyorlar. Bu örgüte finans sağlayan şirketlerin üzerine elbetteki hukuk çerçevesinde gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Gerek MASAK gerek İçişleri Bakanlığı gerek Adalet Bakanlığımız gerek bizim bakanlığımız ciddi anlamda çalışıyor. Bu yapının kullandığı şirketlerin bir kısmını zaten kapattık, kapatmaya devam ediyoruz. Bir kısmına da kayyum atadık. Daha tespit edilecek şirketler üzerinde MASAK ve ilgili bakanlıklar çalışıyor. Onlar için de işlemler bu çerçevede yapılacak."

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin son zamanlarda artan terör olaylarına ilişkin bir sorusu üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu devletin ve hükümetin sarsıldığını düşünenlerin, oluştuğunu tahmin ettikleri boşluktan faydalanmak istediklerine işaret ederek, saldırılar gerçekleştirildiğini vurguladı.

'Terörle mücadele ederken, ekonomiyi kalkındırmaya çalışıyoruz'

Bir yandan, PKK diğer yandan DAEŞ terör örgütlerinin bombalı eylemler ve saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Tüfenkci, şunları söyledi:

"Bir yandan eskiden beri alçakça ve haince saldırılar yaparak bu ülkeyi bölmeye çalışan PKK terör örgütü sivil halka ve güvenlik güçlerimize yönelik bombalı saldırılarını artırdı bir yandan da DAEŞ terör örgütü bombalı saldırılarını yaptı. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tunceli’de bir başka sol örgütleri saldırılar yaptı. Adeta bir terör saldırısı altında bırakmaya çalıştılar. Ama, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Her cephede Allah'ın izniyle onlara hesap sorabilecek güçtedir. Bu hesabı da soruyor. Geçtiğimiz gün DAEŞ’in sınırlarımızdan temizlenmesi için Cerablus’a kadar gittik. PKK’nın inlerinden temizlenmesi için kırsalda operasyonlarımız devam ediyor."

Bakan Tüfenkci, "Milletimiz rahat olsun, biz bir yandan bu terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomimizi kalkındırmaya çalıyoruz. Ticaret erbabımızın, esnafımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Teröre en güzel cevabı üreterek, dayanışmamızı artırarak, birbirimize sahip çıkarak, hak ve hukuklarımızı daha çok koruyarak, birlik ve beraberlik içinde vereceğiz. İnşallah, bunlarla bu şekilde baş edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.