2016 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,72 azaldı.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre 2016 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,72'lik bir azalışla 3.468.202 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Temmuz ayında Ülkemize gelen 3.468.202 yabancı ziyaretçinin 69.331'i (yüzde 2,00) günübirlikçidir.

Temmuz ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1- ANTALYA yüzde 28,12 (975 335)

2- İSTANBUL yüzde 26,69 (925 506)

3- EDİRNE yüzde 15,53 (538 617)

4- MUĞLA yüzde 9,27 (321 493)

5- ARTVİN yüzde 6,81 (236 336)

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,27 azalış olmuştur.

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,27 azalış göstererek 14.208.428 olmuştur.

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 14.208.428 yabancı ziyaretçinin 344.964 'ü (yüzde 2,43) günübirlikçidir.

Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1- İSTANBUL yüzde 37,82 (5 373 954)

2- ANTALYA yüzde 21,67 (3 079 593)

3- EDİRNE yüzde 12,01 (1 706 453)

4- ARTVİN yüzde 9,22 (1 309 626)

5- MUĞLA yüzde 6,30 (894 993) "

Rusya

Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye gelen Rus yabancı ziyaretçi sayısı ise Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 93,04 oranında azaldı.

Turizm Bakanlığı'nın bugün açıkladığı yabancı ziyaretçi istatistiklerinden derlenen verilere göre, 2016 yılı Temmuz ayında geçici verilere göre Türkiye'ye 47 bin 788 Rus ziyaretçi gelirken, geçen yıla göre oranın yüzde 93,01 azaldığı görüldü. 2015 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi 686 bin 256, 2014 yılı Nisan ayında ise 805 bin 631 Rus turist ziyaret etmişti."