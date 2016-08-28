Bu sezon ciddi kayıplar yaşayan turizm sektörü, dönemi en az kayıpla kapatmayı hedefliyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla, Ramazan Bayramı'ndaki doluluğun yakalanması bekleniiyor. Öte yandan Rusya'nın charter uçuşlara uyguladığı yasağı kaldırmak için hamle yapması Rus turistlerden oluşan kaybın yüzde 15'ini telafi edebilir.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına ilişkin kararın turizme doping etkisi yaptığını söyledi.

İşler, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve turizm sektörünün ayakta durmak için mücadele verdiğini belirterek, "Bu mücadelemizde devletimizi her daim yanımızda hissediyoruz. Vermiş oldukları eylem planı destekleri, teşvikler, sektörün direncini artırıyor. Devletimiz bize sahip çıkıyor, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, bir nevi yaz tatilini uzattı. Bu karar Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hem vatandaşlarımıza hem de sektörümüze bir müjde oldu." diye konuştu.

Ege kıyılarındaki tesislerin doluluk oranlarının yüzde 70 civarında olduğunu dile getiren İşler, bayram tatilinde ilk iki günü hariç, geri kalan tatil süresi için 5 ve 7 günlük paketler hazırlandığını ifade etti.

Tesislerin yüzde 100 doluluklara ulaşacağına inandıklarını kaydeden İşler, "Ege kıyılarında 5 milyona yakın yerli turistin bayram süresi boyunca tatile çıkacağını düşünüyoruz. Bu, Türkiye ekonomisine de can suyu katacaktır, toplumsal anlamda moral ve motivasyon verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşme'de rezervasyonlar yapılmaya başlandı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de 9 günlük bayram tatilinde ilçedeki turistik tesislerin önemli bölümünün tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.

Öncel, hükümetin Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü gelişmelerden sonra turizm sektörüne destek olmak amacıyla aldığı kararların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, tatilin 9 güne çıkmasının bekleyen rezervasyonları harekete geçireceğini kaydetti.

Öncel, "Bayrama kısa süre kala rezervasyonlarda artış vardı. Ancak asıl hareketlilik 9 gün kararının açıklanmasıyla başlayacak. Çeşme'deki tesislerimizde şu anda yüzde 70 civarında bir doluluğu yaşıyoruz. Diğer turizm bölgelerine göre Ramazan Bayramı'nda daha iyi bir sezon geçirdik. Kurban Bayramı'nda da yoğun bir dönem geçireceğimiz kesin. Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin en az 4 günü yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyorum. İlk sinyaller bu yönde." ifadelerini kullandı.

'Sezonun yüzde 70'i geride kaldı'

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanlığının, Türkiye’ye yönelik charter seferlerini tekrar başlamasına yönelik tasarıyı hükümete sunmasına ilişkin, "Turizmcileri umutlandıran, heyecanlandıran bu kararı sevinçle karşılıyoruz." dedi.

Polatoğlu, yaptığı açıklamada, Rusya'dan charter seferlerinin başlaması için Rus otoritelerin yaptığı çalışmanın turizmcileri ve tur operatörlerini sevindirdiğini söyledi.

Turizmde sezonun bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Polatoğlu, "Neredeyse bitmek üzere olan sezonda başlatılmaya hazırlanan charter seferleriyle turizmcilerin istediği verimi elde etme şansı yok. Sezonun yüzde 70'ini bitirdik. Üstelik en yüksek ve pahalı aylar olan temmuz ve ağustosu da geride bıraktık. Ancak yine de turizmcileri umutlandıran, heyecanlandıran bu kararı sevinçle karşılıyoruz." diye konuştu.

Polatoğlu, 2 yıl önce Türkiye'ye gelen 4,5 milyonluk Rus turist sayısının önce Rusya'daki mali kriz yüzünden yarı yarıya düştüğüne, daha sonra Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından neredeyse sıfıra indiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabaları ile tekrar düzelen ikili ilişkiler neticesinde sezon sonunda olsa bile Rusya'dan turist akışı başladı. Rusya tarafından Türkiye'ye uygulanan charter yasakları henüz kalkmadığı için tarifeli seferlerle yapılan bu turlarda arzu edilen sayıya kavuşulmadı. Sezonda bugüne kadar tarifeli uçuşlarla gelen Rus turist sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Net sonuç eylülde belli olur. Rusların Türkiye'yi çok sevdiğini ve bizden vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Seferlerin başlaması ile bu sayının 700 binlere ulaşmasını temenni ediyoruz."

'Kaybın yüzde 15'ini telafi eder'

Polatoğlu, Rusya'dan Türkiye’ye yönelik charter seferlerin tekrar başlamasına yönelik tasarının hükümete henüz sunulduğuna dikkati çekerek, "Charter seferlerin başlamasıyla ilgili karar çıktı ancak henüz başlama tarihi belli değil. Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren tur operatörü arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye ve tahminlerimize göre seferler gelecek hafta başlar. Seferlerin başlamasıyla turizmcilerin Rus turistten kaynaklanan gelir kaybının en az yüzde 15'inin telafi edilebileceğini düşünüyoruz." dedi.