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Türk Akımı Ankara'da masaya yatırılıyor

Gazprom yöneticilerinin Türk Akımı boru hattı projesini görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunacağı açıklandı.
Türk Akımı Ankara'da masaya yatırılıyor
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Gazprom'un Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller ve beraberindeki heyet Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunacak.

Rus haber ajansı TASS'a değerlendirmelerde bulunan Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, öncelikle Türk Akımı projesiyle ilgili görüşmelerde bulunulacağını belirterek, enerjiye ilişkin diğer konuların da ziyarette ele alınacağını söyledi.

Miller ve heyetinin BOTAŞ yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. 

Temaslar kapsamında Türk Akımı projesinin yanı sıra Türkiye'nin ithal ettiği Rus gazında da indirim konusunun görüşüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Rusya arasında normalleşme sürecine girilmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak geçen ay Moskova'da bir araya gelerek Türk Akımı projesinin devam etmesine yönelik bir toplantı yapmıştı.

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