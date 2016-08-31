Enerji Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul'da bir araya geldiği Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Alexei Miller ile ikili ve bölgesel enerji işbirliği konularını ele alırken, bu görüşmenin ardından BOTAŞ ile Gazprom'un üst düzey yetkilileri teknik görüşmelere başladı.

Enerji Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Albayrak ile Miller arasında gerçekleştirilen görüşmede Rusya'nın doğalgazını Karadeniz altından ve Türkiye topraklarından Avrupa'ya taşımak istediği Türk Akımı Projesi, iki ülke arasında gaz konusundaki tahkim sorununun çözümünün yanı sıra bölgesel enerji işbirliği konuları ele alındı.

Bir Rus uçağının Suriye sınırında geçen yıl düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler zarar görürken, Türk Akımı Projesi'nin geleceği belirsizliğe girmişti.

Bunun yanı sıra Türkiye, Gazprom'un daha önce sağlanan yüzde 10.25'lik doğalgaz indirimini fiyatlara yansıtmaması nedeniyle geçen yıl sonlarına doğru uluslararası tahkime gitmişti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Albayrak ile Miller'ın görüşmesinin ardından BOTAŞ ve Gazprom yetkilileri heyetlerarası görüşmelere başladı.

Söz konusu toplantıya Türkiye'den BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev ile iki şirketin üst düzey yetkilileri katılıyor.

Bugünkü görüşmenin ardından Gazprom heyetinin Türkiye'den ayrılması bekleniyor.