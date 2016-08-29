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Türk Telekom'a FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı.
Türk Telekom'a FETÖ operasyonu
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Türk Telekom'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türk Telekom çalışanlarının da aralarında bulunduğu 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor. 

Bu arada, şüphelilerin şifreli haberleşme sistemi olan ''Bylock'' uygulamasını kullandıkları ileri sürüldü.

Türk Telekom'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınanlardan 11'i tutuklanmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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