Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihracat etti.

Türkiye'de "yeşil altın" olarak da bilinen fındık, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezonda ihraç edildiği 122 ülkede sofraları süslemeye devam etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2015 tarihinde başlayan ihracat döneminin sona erdiğini belirterek, "Türkiye olarak, 2015-2016 fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihraç ettik, karşılığında ise 2 milyar 290 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Geçen sezon ise 217 bin 500 ton fındık ihracat etmiş, kaşılığında ise yaklaşık 2,9 milyar dolar döviz geliri elde edilmişti." dedi.

Tonaj bazında geçen sezona oranla bir artış görüldüğünü belirten Sevinç, sektörün selameti açısından da asıl önemli konunun tonaj rakamları olduğunu söyledi.

2015-2016 sezonunda kendi rakamlarına göre 730 bin ton rekolte söz konusu olduğunu belirten Sevinç, "Bununla bağlantılı olarak görüldüğü üzere tonaj arttı. Ancak bizim 2015-2016 sezonu için başlangıçtaki beklentimiz ve hedefimiz 280 bin tondu. Bu da demektir ki bizim tahmin ve hedefimizden 30 bin ton iç fındık daha az ihraç oldu. Dolayısıyla fazladan 60 bin ton kabuklu fındık stok olarak elimizde kaldı." diye konuştu.

"Fındık Karadeniz için her şey demek"

Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındığın özellikle Karadeniz halkı için her şey demek olduğunun altını çizen Sevinç, "Fındık Türkiye için çok önemli. Ancak özellikle Düzce'den Trabzon'a kadar olan kısımda başka bir tarım yapabilme şansı çok yüksek olmadığından fındık bu bölge için her şey demek. Özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın fındık tarımına devam etmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede fındık veriminin düşmesinin, üretimin batı bölgesine ve ovalara kaymasına neden olacağını vurgulayan Sevinç, şöyle devam etti:

"Bu bizim bölgemiz için çok ciddi tehlike. Sorunlarımızı 'fındık az olsun da fiyatı yüksek olsun' ile aşamayız. Böyle bir şey mümkün değil. Bizim üretici olarak verimi artırmaktan başka düşüncemiz olmamalı. Fındıktan 2-3 milyar dolar değil, en az 4-5 milyar dolar döviz girdisi sağlamalıyız. Bizim hedefimiz en az 4-5 milyar dolar döviz girdisi sağlamak olmalıdır ama bunun olabilmesi içinde elimizde fındık olması lazım. Onun için daima üretimden yana ve daima bahçelerimize bakımdan yana olmalıyız. Türkiye'de sürekli üretime dayalı olarak fiyatlar zikzak çiziyor. Bilinsin ki zikzaklı fiyatlarla pazar oluşmaz. Kaybeden biz oluruz."

Edip Sevinç, 2016-2017 ihraç sezonunun ise 1 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, "Ancak yeni sezonda neler olur şimdiden kestirmek çok erken. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan bir rekolte söz konusu. Ancak devreden fındığı kimse konuşmuyor ve hesaba katmıyor. Onun için hedef ne olur, ne kadar tonaj bazında ihraç olur ve karşılığında ne kadar döviz elde edilir şimdiden konuşmak çok erken olur. Önümüzdeki süreç her şeyi gösterecek." açıklamasında bulundu.

Sevinç, yeni sezonun tüm ihracatçılar, tüccarlar, manavlar, fabrikalar ve üreticiler adına hayırlı olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.