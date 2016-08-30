Ömer FARUK ÇİFTÇİ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artırmaya yönelik 7 dilde 10 maddelik bildiri yayınladıklarını söyledi.

Burkay, darbe girişimine dikkat çekerek, “15 Temmuz’da demokrasi ve bağımsızlık için gösterdiğimiz mücadeleyi şimdi ekonomide gösterme zamanı” dedi. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Burkay, bu amaçla BTSO olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça olarak 7 dilde hazırlanan 10 maddelik bir bildiri yayınladıklarını ifade etti.

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yabancı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Burkay, “50 bine yakın yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapan, son 15 yılda ihracatı yüzde 400 artan, gayri safi milli hasılası ise 3 kattan fazla artarak 720 milyar dolara ulaşan bir Türkiye var. Ülkemize güvenerek yatırımda bulunanlar bugüne kadar hep dünya ortalamasının üzerinde kazanç elde etti. OECD verilerine göre önümüzdeki 2 yılda yine dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacağız. Ülkemizin güvenli liman niteliğinde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha anlatmalıyız” dedi.

Bu çerçevede özellikle Bursa’da yatırımı bulunan ana ve yan sanayilerin yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğine işaret eden İbrahim Burkay, şunları söyledi: “Buna yatırımlarının aslan payını Bursa’ya ayıracağını her fırsatta dile getiren Bosch Türkiye’yi örnek gösterebiliriz. Bosch Türkiye, dizel ve benzinli enjektörler ile yakıt besleme tertibatı alanında Bursa fabrikasına 1.2 milyar liralık yatırım yaptı. Bursa iş dünyası 112’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefine de Bursa iş dünyası olarak 75 milyar dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Hedef ihracatta kilogram başına 8 dolara ulaşmak

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 4 dolarlık kilogram başı ihracat hedefini bugünden yakalayan Bursa’nın artık daha yüksek katma değerli üretim modeliyle kilogramda 8 dolarlık bir ihracatı hedeflediğini dile getiren Burkay, kentte bu yönde yatırımların da hız kazandığına işaret etti. Burkay, Bursa’nın artık kendi tramvayını, metro aracını, metrobüsünü ve hatta uçağını üreten bir il olarak katma değerli üretimde öncü rol oynadığını belirtti.

Uzay, savunma ve havacılık, raylı sistemler, bebe-çocuk konfeksiyonu, makine, kimya, gıda, tekstil ve kompozit URGE projelerini sürdürürken, gelen talep üzerine bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü için ikinci bir URGE projesine start verdiklerini kaydeden Burkay, sürdürdükleri 9 URGE projesi ile 40,5 milyon dolarlık kaynağı Bursalı firmaların kullanımına sunduklarını aktardı. Öte yandan KOSGEB ile bilrikte sürdürülen Küresel Fuar Acentesi projesiyle ilgili de bilgi veren Burkay, bugüne kadar 3 bin 200’den fazla iş dünyası temsilcisini 75 yurtdışı fuar organizasyonuyla buluşturduklarını söyledi. İhracatçıların kullanımına açılan yeşil pasaport uygulamasının da önemine işaret eden Burkay, uygulamanın ihracatçıların dünyaya açılarak rakipleri ile daha eşit şartlarda mücadele etmesini, sektörlerin ve hedef pazarların çeşitlenmesini sağlayacağını belirtti.

Eylül ayında açılacak

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün klasik üretim metotlarından çıkarak katma değeri yüksek, ileri teknolojili üretime geçişini sağlamak için BTSO bünyesindeki Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), tarafından projelendirilen Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nde de sona yaklaşıldığı bilgisini veren Burkay, eylül ayında merkezin açılışını yapacaklarını belirtti. Burkay, "Yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve yüksek katma değerli üretime geçişte merkezimiz öncü bir rol oynayacak” diye konuştu.

Bursa’nın hedefi 70 Ar-Ge merkezi

Bursa’da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artması için hamleler sürdürdüklerini anlatan Burkay, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’mızda Ar- Ge merkezi sayısı 40’a yaklaştı. Yeni yönetmeliklerle orta ve büyük ölçekli firmalar için Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmak son derece cazip hale geldi. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 70’e çıkartmayı hedefl iyoruz” şeklinde konuştu.

BTSO üyelerine İngiltere vizesi kolaylığı geldi

İngiltere’nin Almanya’dan sonra Türkiye’nin en büyük partneri olduğunu anlatan Burkay, ‘Birleşik Krallık Vize Departmanı ile yürüttükleri çalışmalar neticesinde BTSO Meclis ve Komite üyelerinin İngiltere’ye artık rahatlıkla giriş yapabileceklerini kaydetti. İngiltere ile gerçekleştirdikleri iş köprüsü programı ile üyelerin artık vize sorunu yaşamadan ülkeye giriş yapabileceklerini belirten Burkay, üyelerin dünya pazarlarına açılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Mali sistemin etkinliğinin artırılması gerek

Yaşanan olağanüstü gelişmelere rağmen temelleri sağlam bir ekonomi sayesinde parametrelerin olağan seyrinde devam ettiğine işaret eden İbrahim Burkay, şunları söyledi: “Bu noktada mali sistemin etkinliğinin artırılması gerekiyor. Merkez Bankası’nın yerinde müdahalelerini ve piyasalara güven veren adımlarını önümüzdeki süreçte de sürdürmesini bekliyoruz. Türk Eximbank’ın sunduğu kredilerin vadeleri uzatılmalı ve TL bazında daha fazla ihracat desteği sağlanmalıdır. Ülkemizin uluslararası alanda oluşturulmak istenen algısını da düzeltmeliyiz. Güçlü demokrasi ile birlikte güçlü bir ekonomi için reformlara yeniden odaklanılması gerekiyor. Bankalarımız bu süreçte firmalarımıza empati ile yaklaşmalı. Maliye Bakanlığımızın vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile varlık barışına yurt içi varlıkların da dahil edilmesi konusunda yaptığı düzenlemeler de ekonomideki sıkıntılara çözüm oluşturacaktır. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda matrah artırımı ve stok affı konusunda atılan adımlar da son derece yerinde. Bizler de bu süreçte Bursa iş dünyası olarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımak amacıyla daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz ve daha fazla yatırım yapacağız.”

Şehit yakınları ve gazileri için 1 milyon lira

► BTSO, 15 temmuz’da bastırılan darbe girişiminde hayatını kaybeden şehit yakınlarına ve gazilere destek amacıyla başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına 1 milyon tl’lik bağış ile katıldı.

► Şehit çocukları ile birinci derece yakınları, uludağ üniversitesi ve bursa teknik üniversitesi’ni tercih etmesi halinde öğrenim süreleri boyunca btso’nun burs desteğinden faydalanabilecek.

► BTSO demokrasi meydanı’nda bir demokrasi anıtı inşa etmeye hazırlanıyor. oda, şehit ömer halisdemir adına da demokrasi ödülü verecek. şehitlerin isimleri yeniceabat’ta inşa edilen ve adı ‘btso 15 temmuz şehitleri mesleki eğitim kampusu’ şeklinde konulan yerleşkede yaşayacak.