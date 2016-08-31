31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,796    -0.07%
  • Euro
    3,2946    -0.24%
  • Dolar
    2,9599    -0.07%
  • BIST
    76.501    0.50%

'Yüzde 4 ve üstü büyüme hedefliyoruz'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyümenin yıl sonunda yüzde 4 ve üstü olarak hedeflendiğini açıkladı.
'Yüzde 4 ve üstü büyüme hedefliyoruz'
» »

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber televizyonunun yayınında açıklamalarda bulunudu. 

Zeybekçi'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Yıl sonunda yüzde 4 ve üstü büyüme hedefliyoruz

- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vize muafiyetinden çok daha önemli

- Türkiye'nin AB'ye tam üye olup olmadığı değil, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşması önemli

- Turizmde sıkıntı yaşanan bir ortamda vize muafiyeti sağlanmasıyla bu ülke vatandaşı başka ülkelerin turizmini destekler hale gelecek, bunu neden isteyeyim.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Turizmde temmuz da kayıplarla geçti31 Ağustos 2016 Çarşamba 11:14
  • Emlak Konut, kampanya süresini uzattı31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:32
  • Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:20
  • Ham petrol ithalatı aylık arttı, yıllık azaldı31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:09
  • Dış ticaret açığı azaldı31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:03
  • Piyasalara 7.5 milyar lira kurban dopingi31 Ağustos 2016 Çarşamba 03:00
  • İhracatta düşüş bitti ancak riskler de var31 Ağustos 2016 Çarşamba 02:30
  • 'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'31 Ağustos 2016 Çarşamba 00:00
  • Şimşek'ten Apple'a çağrı30 Ağustos 2016 Salı 16:44
  • İlk charter uçuşu tarihi netleşti30 Ağustos 2016 Salı 16:42

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.