Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber televizyonunun yayınında açıklamalarda bulunudu.

Zeybekçi'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Yıl sonunda yüzde 4 ve üstü büyüme hedefliyoruz

- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vize muafiyetinden çok daha önemli

- Türkiye'nin AB'ye tam üye olup olmadığı değil, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşması önemli

- Turizmde sıkıntı yaşanan bir ortamda vize muafiyeti sağlanmasıyla bu ülke vatandaşı başka ülkelerin turizmini destekler hale gelecek, bunu neden isteyeyim.