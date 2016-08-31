Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber televizyonunun yayınında açıklamalarda bulunudu.
Zeybekçi'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
- Yıl sonunda yüzde 4 ve üstü büyüme hedefliyoruz
- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vize muafiyetinden çok daha önemli
- Türkiye'nin AB'ye tam üye olup olmadığı değil, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşması önemli
- Turizmde sıkıntı yaşanan bir ortamda vize muafiyeti sağlanmasıyla bu ülke vatandaşı başka ülkelerin turizmini destekler hale gelecek, bunu neden isteyeyim.