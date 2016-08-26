Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV televizyonunda canlı yayına katıldı. Gündemdeki konuları yorumlayan Zeybekci, Türkiye'deki ekonomik göstergelerin 15 Temmuz darbe girişimi ve Suriye'ye sınır ötesi operasyonundan etkilenmediğini savundu.

Türkiye'deki tasarruf oranlarına değinen Bakan Zeybekci, "Tasarruf oranları bu büyümeyi destekleyici seviyede değil; yüzde 15'ler seviyesinde olduğunda Türkiye sürdürülemez cari açık vermeye başlayan bir ülke haline geliyor, tasarrufa ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

"Yatırım teşviklerimiz kapsamında Türkiye'de belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz sektörler olacak" diyen Zeybekci, "Türkiye'nin enerji hammadde, sanayi, teknoloji gibi birçok alanda geleceğini sürdürülebilir şekilde garanti altına almak, gelecekteki hedeflerimizi sağlam temellere oturtmakla ilgili başlattığımız bir süreç. Burada yatırım yapmak isteyenlere direkt kişiye özel, her firma için tek başında dizayn edilmiş olan bir yatırım teşvik sistemini Bakanlar Kurulu kararına bağlayacağız" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Her türlü destek, teşvik, katkı ve altyapı ile ilgili gerekli şeyleri yerine getirmek gibi bir süreç olacak"

Zeybekci'nin diğer açıklamaları şöyle:

"Türkiye yüzde 5.5-6.5 aralığında büyümek zorunda, her yıl bir milyon vatandaşa iş yaratmak zorundayız; bu bile işsizlik oranımızı dramatik aşağı getirmiyor, yüzde 8'lerin üzerinde tutarak yolumuza devam etmek zorunda kalıyoruz"

"Amacımız varlık fonunu 200 milyar dolarlık varlığı kontrol edebilen güç haline getirmek"

"Ağustos'ta ihracat rakamlarının kalıcı şekilde artıya dönmeye başladığını göreceğiz, yüzde 10 civarında artış bekliyoruz"