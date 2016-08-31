31 Ağustos 2016 Çarşamba
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SAMEKS endeksi 6 puan yükseld

SAMEKS Bileşik Endeksi bu yılın ağustos ayında bir önceki aya göre 6 puan artarak 50,3'e yükseldi. Bu veriye göre ekonomik aktivite canlı...
SAMEKS endeksi 6 puan yükseld
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) sanayi ve hizmet sektörlerini içeren Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustos ayında bir önceki aya göre 6 puan artarak 50,3 puana yükseldi

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in ağustos ayı sonuçları açıklandı.

SAMEKS Bileşik Endeksi bu yılın ağustos ayında bir önceki aya göre 6 puan artarak 50,3 puana yükseldi. Endekste gözlenen bu artışta, önceki aya göre sanayi sektörünün 4,3 puan artış kaydederek yeniden 50 referans puanının üzerine çıkması etkili oldu. Hizmet sektörü ise geçen aya göre 6,6 puan artış kaydetmesine karşın 49,6 puanla sektörde yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. 

Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 50,3 puanlık değeriyle yeniden 50 referans puanını üzerinde yer alarak, ağustos ayında ekonomik aktivitenin canlılığını gösterdi. 

SAMEKS Sanayi Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 4,3 puan artarak 52 seviyesine yükseldi. Alt endekslerden yeni siparişte 8,1 puan, satın alımda 5,5 puan, üretimde 3 puan ve istihdamda 1,5 puan olarak gözlenen artışlar, sanayi sektöründeki artışın en önemli belirleyicileri oldu.

Temmuz ayında yaşadığı sert düşüşün ardından yeni siparişlerin ağustos ayında 8,1 puan artarak yeniden 50 referans puanının üzerinde yer alması, sektöre dair satın alım, üretim ve istihdam artışını destekledi. Nihai mal stokunda gözlenen 1,5 puanlık azalma, yeni siparişlerin önemli bir kısmının mevcut stoklardan karşılandığına işaret etti.

 

SAMEKS Hizmet Endeksi ise ağustos ayında bir önceki aya göre 6,6 puan artarak, 49,6 değerine yükseldi. Alt endekslerden iş hacminde 10,2 puan, satın alımda 9,1 puan ve nihai mal stokunda 4,8 puan olarak gerçekleşen artışlar, hizmet sektörünün hız kazanmasının en önemli belirleyicileri olurken, istihdam alt endeksinde önceki aya göre herhangi bir değişim yaşanmadı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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