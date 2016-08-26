Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR - Damızlık sığır, koyun-keçi, manda ve arı yetiştirici birlikleri zorunlu olarak genel kurul toplantısı yapacak. Resmi Gazete'de bugün (26 Ağustos 2016) yayımlanan "Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği İl Birlikleri 9 ay içerisinde Merkez Birlikleri ise 12 ay içerisinde genel kurullarını yaparak yönetmeliğe uyum sağlamaları gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin Mart 2013'te hayvan ıslahı ve hayvancılık yetiştirici birliklerinin kuruluşuna ilişkin düzenlemeyi kapsayan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası’nın 10.maddesinin 6. fıkrasını iptal etmesi ile yasal boşluk doğdu. Yapılan geçici düzenleme ile bazı birlikler genel kurullarını yaparken bazıları yapmadı. Sektörün uzun zamandan beri beklediği yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile şimdi zorunlu olarak tüm birlikler uyum için genel kurul yapmak zorunda. Bu genel kurullarda birlik ve merkez birliği yönetimi için seçim yapılacak. Genel kurulunu yapmayan birlikler otomatikman dağılmış olacak.

250'yi aşkın birliği kapsıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan "Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ülke genelinde örgütlenmiş Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Koyun-Keçi yetiştirici Birlikleri,Damızlık Manda Yeştirici Birlikleri, Arı Yetiştirici Birlikleri ve bunların oluşturduğu Merkez Birlikleri olmak üzere sayıları toplam 250'yi bulan birlikleri kapsıyor.