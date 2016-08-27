Ekonomi Bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25 Haziran'dan önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans alan firmalarca temin edilecek ve Türkiye'ye getirilmek üzere yüklemesi yapılmış güneş panellerinin teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler 30 gün içerisinde başvurulması halinde Bakanlıkça değerlendirilecek.