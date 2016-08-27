27 Ağustos 2016 Cumartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Güneş paneline teşvikte son şans

Güneş paneli ithalatına verilen teşviğin iptal edilmesine rağmen, 30 gün içerisinde başvuranların bu haktan yararlandırılacağı açıklandı
Güneş paneline teşvikte son şans
» »

Ekonomi Bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25 Haziran'dan önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans alan firmalarca temin edilecek ve Türkiye'ye getirilmek üzere yüklemesi yapılmış güneş panellerinin teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler 30 gün içerisinde başvurulması halinde Bakanlıkça değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Medipol Üniversitesi’ne 396 milyon liralık teşvik belgesi03 Eylül 2015 Perşembe 03:15
  • Haziranda 5.8 milyar liralık teşvik01 Ağustos 2015 Cumartesi 02:15
  • Haziranda 442 teşvik belgesi verildi31 Temmuz 2015 Cuma 09:46
  • Kırsal kalkınmada 735 projeye 2,6 milyar lira destek13 Haziran 2015 Cumartesi 13:52
  • 1 milyar liralık yatırımla modernize edilecek05 Haziran 2015 Cuma 11:49
  • Yabancı tasarımcılar da destek kapsamında04 Haziran 2015 Perşembe 09:34
  • Hizmet sektörü de artık Turquality kapsamında02 Haziran 2015 Salı 16:02
  • Kırsal kalkınma desteği için 144 projeye onay24 Nisan 2015 Cuma 10:37
  • Sanayide dönüşümün bir ayağı KOSGEB'den20 Nisan 2015 Pazartesi 16:00
  • Gemi yapım projelerine yatırım teşviki19 Nisan 2015 Pazar 14:37

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.