Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) uygulanan "Ticari Taşıt Sürücüleri Davranış Modellerinin Geliştirilmesi Eğitim Projesi"nin Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada Cizre'de polis noktasında meydana gelen saldırıyı kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Bakan Soylu, "İstedikleri, yönetilebilen bir Türkiye'dir, yani istedikleri gibi yönettiklerini düşündükleri bir Türkiye'dir. İstedikleri, kontrol edebildikleri bir Türkiye'dir. İstedikleri, biz kazanacağız, çalışacağız, gayret göstereceğiz onlar... Bugün esnaf faizleri yüzde 4'ler seviyesindedir, onlar daha fazla yüzde 47'lik, yüzde 50'lik esnaf faizleri üzerinden kendi iştahlarını ve kendi ortaya koymuş oldukları ekonomik açlıklarını giderecekler ve Türkiye'yi istedikleri gibi sömürecekler ve Türkiye kendi coğrafyasında, bölgesinde güçlü ve lider bir ülke konumuna gelmeyecek. Onlar bizim geri adım atmamızı, hedeflerimizden vazgeçmemizi istiyorlar. Onlar bizi sindirmek, 'yeter, bu ülkede ortaya konulan bu sürece karşı pes artık' dememizi istiyorlar ama istiklal mücadelesinin kahramanı olan bu millet, Çanakkale'de büyük bir destan yazmış bu millet her türlü meseleye karşı bu toprakların birliğini ve ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanmasını, ezanın bu ülkede Allahuekber nidalarıyla sema ile buluşmasını hiçbir şekilde, hiçbir güce teslim etmeyecektir. Ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü devam ettirecek bu millettin kararlılığında hiçbir eksiklik göremeyecekler" dedi.

'Banka kredisiyle ödenebilecek'

Soylu, 15 Temmuz'dan hemen sonra Türkiye'de özellikle vergi ve sigorta primleri konusunda borcu olanlara yönelik çok büyük bir yapılandırma ortaya koyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yapılandırmayla birlikte 3 milyon 151 bin 570 iş adamı, işveren, esnaf, çiftçi ve bu konuda sigorta ödeyen, kendi nam ve hesabına Bağkur ödeyenlere yönelik 67,7 milyar liralık yapılandırmayı TBMM'den geçirdik. 1 Eylül itibarıyla müracaatlar başlayacak. Yaklaşık 2 ay boyunca yani eylül ve ekim aylarında bu müracaatlar devam edecek. 9 milyarlık bir yapılandırmayı onlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Burada hem vergi cezasını hem faizleri kaldırarak sadece enflasyonla birlikte bir yapılandırmayı gerçekleştireceğiz. Yine çok önemli bir süreci daha getirdik, peşin ödemelerde yüzde 50'lik enflasyon indirimi yapılarak esnafımız ciddi bir şekilde rahatlamayla karşı karşıya bırakılacak. Pazartesi günü arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar neticelenecek ve inşallah pazartesi günü bankalarla yapılan protokoller neticesinde esnafımız çok cüzi bir fark ödeyerek, bankalardan aldıkları kredilerle beraber bu borçlarını da bir şekilde ödeyebilecekler. Hem bu yüzde 50'den istifade edecekler hem de yarına daha güçlü ve daha rahat bir şekilde bakabilmelerini gerçekleştirecekler."

"5 milyon 900 bin kişi genel sağlık sigortası, 3 milyon 151 bin kişi yani hem işverenlerimiz, hem esnafımız, çiftçimiz, Bağkur'lumuz bütün bunların tamamı 9 milyon 50 bin kişiye beyaz bir sayfa açıyoruz." diyen Soylu, bundan herkesin faydalanmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Soylu, ödenen primlerle yıllık 70 katrilyon lira sağlık giderleri, 150 milyar lira emekli maaşı ödemesi yapıldığını belirterek, "Bu hepimizin sorumluluğudur, ortak sandığıdır. Bunu geleceğe borçlu bırakmamalıyız. Özellikle başkanlarımızdan istirham ediyorum, bu konuda esnaf kardeşlerimizi gönüllendirip, onların bu beyaz sayfaya dahil olmalarını temin etmek hem bizim açımızdan hem geleceğimiz açısından hem sosyal güvenlik sistemimizin gelir ve gider sistemi açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

'Esnafın Bağkur priminin düşmesi için...'

Bakan Soylu, hükümetin bir üyesi olarak, 1 Kasım seçimlerinde verdikleri sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşadığını ifade ederek, "Emeklilerimize, 'seyyanen 100 lira vereceğiz' dedik, onu sağladık. 'Asgari ücreti bin 300 liraya çıkaracağız.' dedik onu da sağladık. 706 bin 278 esnafımızı ilgilendiren sosyal güvenlik destek primlerini önce düşürerek sonra da ortadan kaldırarak yaklaşık 1 milyar 75 milyonluk bir yükü devlet kendi sırtına aldı. Vatandaşlarının üzerinden onu alarak rahatlattı, böylece esnafımız çok önemli bir kolaylıkla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Soylu, asgari ücretin yükselmesine bağlı olarak esnafın ödediği Bağkur primlerinin de yükseldiğini anımsatarak, yaklaşık 120 liralık artışla 568 liraya geldiğini anlattı.

Esnafın bu konuda kendilerinden iyileştirme beklediğini aktaran Soylu, "Bu konudaki düzenlemeye ilişkin yasa TBMM'den çıktı ve inşallah önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak. Bundan 2 milyon 790 bin esnaf istifade edebilecek. Eğer 568 lira olan priminizi zamanında öderseniz, 485 lira yani 83 liralık indirimden her ay istifade edebileceksiniz. Esnafımızın bunu iyi anlayacağını ve primlerini zamanında ödeyerek sistemimizi yarına ait sürdürülebilir kılabileceklerine olan inancımızın da tam olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.