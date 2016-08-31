31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,867    -0.02%
  • Euro
    3,2935    -0.28%
  • Dolar
    2,9549    -0.24%
  • BIST
    76.199    0.11%

Altın beklemeye geçti

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 124,81 liradan alıcı buluyor.
Altın beklemeye geçti
» »

Dün günü 124,9 liradan tamamlayan gram altın, bugün saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 124,81 liradan işlem görüyor. 

Altının onsu ise dün küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle sok iki ayın en düşük seviyesi olan 1.309,2 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1.311,3 dolardan tamamlamıştı. Ons altın şu dakikalarda gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,2 yükselerek 1.313 dolar seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 204 lira, Cumhuriyet altını 830 liradan satılıyor. 

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ve başta istihdam olmak üzere ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan belirsizliğin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini aktararak, altının ons fiyatında ise düşüş yönündeki beklentilerinin devam ettiğini dile getirdi. 

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.310-1.320 dolar ve gram fiyatında 124,50-125,50 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngördü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Citi, altında görünümü yükseltti24 Ağustos 2016 Çarşamba 15:18
  • Altının kilogramı 126 bin 300 liraya geriledi22 Ağustos 2016 Pazartesi 16:41
  • "Taksit sınırlaması kalkarsa satışlar %30 artar"21 Ağustos 2016 Pazar 14:24
  • Kuyumcuların gözü BDDK'da20 Ağustos 2016 Cumartesi 11:30
  • Altının gramı 127 lira seviyesinde19 Ağustos 2016 Cuma 10:47
  • Altın 127 lira sınırında18 Ağustos 2016 Perşembe 10:31
  • Altının kilogramı 126 bin 950 liraya geriledi17 Ağustos 2016 Çarşamba 16:19
  • Altının gramı 127 liranın altında17 Ağustos 2016 Çarşamba 12:19
  • Altın sınırlı yükselişte16 Ağustos 2016 Salı 11:19
  • Altının gramı yatay seyrediyor15 Ağustos 2016 Pazartesi 10:32

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.