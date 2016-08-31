Dün günü 124,9 liradan tamamlayan gram altın, bugün saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 124,81 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise dün küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle sok iki ayın en düşük seviyesi olan 1.309,2 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1.311,3 dolardan tamamlamıştı. Ons altın şu dakikalarda gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,2 yükselerek 1.313 dolar seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 204 lira, Cumhuriyet altını 830 liradan satılıyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ve başta istihdam olmak üzere ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan belirsizliğin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini aktararak, altının ons fiyatında ise düşüş yönündeki beklentilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.310-1.320 dolar ve gram fiyatında 124,50-125,50 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngördü.