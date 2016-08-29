29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Altında düşüş sürüyor

Fed Başkanı Yellen açıklamaları sonrası değer kaybeden altının gramı 125 lira seviyelerinde bulunuyor.
Altında düşüş sürüyor
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Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 125,20 liradan alıcı buluyor. 

Cuma günü 126,3-124,6 lira bandında dalgalanan gram altın, yeni haftada saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 125,20 liradan işlem görüyor. 

Altının onsu ise cuma günü 1.341,98 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 1.321 dolardan tamamlamıştı. Bugün düşüşünü sürdüren ons altın şu dakikalarda yüzde 3 düşüşle 1.318 dolar seviyelerinde dengelendi. 

Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 205 lira, Cumhuriyet altını 833 liradan satılıyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın cuma günkü açıklamalarının ardından altın fiyatlarında satış baskısının yaşandığını anımsatarak, "Fed'in faiz artırımı konusunda geri adım atmayacağını düşünüyoruz ve bu yüzden altın fiyatlarında düşüşler devam edebilir diye tahmin ediyoruz." dedi. 

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.315-1.325 dolar ve gram fiyatında 125-126 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngördü. 

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