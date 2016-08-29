Bankacılık sektörünün 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde net karı yüzde 48,2 artışla 22,78 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 'Türkiye Bankacılık Sektörü' raporunu yayınladı.

Buna göre, 2015 yılının ilk 7 ayında 15 milyar 369,3 milyon TL olan net kâr, bu yıl aynı dönemde 22 milyar 781,39 milyon TL'ye çıktı.

Bankaların toplam aktifleri 2 trilyon 497,6 milyar TL'ye geldi. Bir önceki ay sonunda aktifler 2 trilyon 447,3 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık sektörü kredileri ise 1 trilyon 570,4 milyar TL'den 1 trilyon 583,5 milyar TL'ye çıktı.

Bankaların sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 15,80 olurken, çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 13,55 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay standart rasyo yüzde 15,86, çekirdek rasyo yüzde 13,65 olarak açıklanmıştı.

Bankaların yurt içi şube sayısı aynı dönemde 11 bin 849 olurken, yurt dışı şube sayısı 84 olarak açıklandı. Bir önceki dönemde yurt içi şube sayısı 11 bin 868, yurt dışı şube sayısı 83 olmuştu.

Bankacılık sisteminin yurt içi personel sayısı 212 bin 554'ten 211 bin 647'ye indi.

Sorunlu kredilerin oranını gösteren takipteki brüt alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 3,30'dan yüzde 3,17'ye indi.