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İş Bankası'ndan 'Konut Hesabı'

İş Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için devlet katkısı modeli ile çalışan Konut Hesabı'nı hayata geçirdi.
İş Bankası'ndan 'Konut Hesabı'
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İş Bankası'nın açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu desteği İş Bankası Konut Hesabı ile sürdürüyor. Yürürlüğe giren yönetmelik ile aynı anda Konut Hesabı uygulamasını müşterilerinin hizmetine sunan İş Bankası, görece cazip faiz oranları ve yüzde 20'ye varan devlet katkısı modeli ile müşterilerine birikim yapma imkanı sunuyor.

Kendi evinin sahibi olmak isteyenler, alacakları ev için İş Bankası Konut Hesabı'na düzenli olarak para aktararak birikimlerini değerlendiriyor. 3 yıl veya daha uzun süre birikim yapmış kişiler ilk evlerini aldıklarında, konut edinim tarihindeki birikim miktarının azami yüzde 20’si kadar devlet desteği kazanıyor.

Vadeli Mevduat Hesabı niteliğinde olan ve TL cinsinden 3, 4 veya 5 yıl vadeli olarak açtırılabilen İş Bankası Konut Hesabı için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor, dileyenler çocukları için de başvuruda bulunabiliyor. Konut Hesabı tüm İş Bankası şubelerinden açılabiliyor.

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