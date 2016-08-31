Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 düşüşle 344,43 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 6.815,44 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 azalışla 10.617,09 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 16.867,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.456,49 puana geriledi.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,09 artarak 8.693,10 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, saat 10.20 itibarıyla yatay seyirle 1,1142 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.