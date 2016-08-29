29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Borsa 1000 puan düştü

Gün boyunca negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul (BIST), kapanışı 1000 puanlık kayıpla gerçekleştirdi.
Borsa 1000 puan düştü
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Güne satıcılı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, en düşük 76144 puanı gördü. 76500 seviyesinde sıkışık seyir izleyen BIST 100, günü 76118,84 puan ile (yüzde 1,30) 1000,81 puan düşüşle tamamladı.

İşlem hacmi 1.986.585.479 TL olarak gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ile Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in açıklamalarının ardından Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığının artması, dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik ile birlikte Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyre neden oldu.

Yurt içinde Suriye'de düzenlenen Cerablus harekatı ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verileri izlendi.

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