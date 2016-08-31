BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 222,83 puan artarken toplam işlem hacmi 1,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile "finansal kiralama, faktoring" en çok gerileyen ise yüzde 3,30 ile "madencilik" oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısı boyunca 76.000-76.400 puan arasındaki dar bantta sakin bir seyir izledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 75.500 ve 75.100 seviyelerinin destek, 77.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.