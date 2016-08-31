31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Borsa hafif düşüşle kapandı

Borsa, izlenen yatay seyrin ardından gelen kâr satışlarını karşılamaya çalıştı.
Borsa hafif düşüşle kapandı
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Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, 76000 üzerinde sıkışık bir seyir izledi. En yüksek 76517 puanı gören BIST 100, ABD verilerinin ardından artan satış baskısı ile en düşük 75872 puanı gördü ve günü 75967,63 puan ile (yüzde 0,20) 151,21 puan düşüşle tamamladı.

İşlem hacmi 2.799.014.118 TL olarak gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen 'şahin' tondaki açıklamalara karşın yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da ABD’de açıklanan veriler beklendi. 

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması gelişmekte olan ülke piyasaları ile birlikte Borsa İstanbul üzerinde de bir miktar baskıya neden oldu.

Piyasalarda Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri bekleniyor.

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