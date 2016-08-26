26 Ağustos 2016 Cuma
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Kayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeliKayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeli
  • Altın
    125,327    0.47%
  • Euro
    3,3062    -0.15%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Borsa kapanışta gelen alımlarla yükseldi

Borsa İstanbul, zayıf açılışın ardından bir süre yatay seyir izledi. Bir miktar satışla gevşeyen BIST, kapanışa doğru artan alımlarla yükseldi.
Borsa kapanışta gelen alımlarla yükseldi
» »
İlgili Haberler

Güne hafif satışlarla başlayan ve 76600 seviyesine gevşeyen Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, 76800 civarında sıkıştı. Günün ikinci yarısında artan satışlarla en düşük 76220 puanı gören BIST 100 Endeksi, kapanışa doğru alım baskısı ile en yüksek 77119 puanı gördü.

Endeks günü 77119,65 puan ile (%0,43)329,76 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi 2.663.892.265 TL olarak gerçekleşti.

Yurt içinde Suriye'deki gelişmeleri takip edilirken, güne zayıf bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da tepki alımlarının sınırlı kaldığı ve yatay bir seyir izledikten sonra bir miktar gerilediği görüldü.

Yurt dışında ABD verileri ile Jackson Hole toplantısı takip edilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugünkü konuşması izlendi.

Yellen'ın Jackson Hole’de yaptığı konuşmada yıl sonuna kadar bir faiz artışı mesajını net bir şekilde alınamaması nedeniyle dolarda değer kaybı gözlenirken, global piyasalar ile birlikte Borsa İstanbul'da da bir miktar yükseliş gözlendi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Yellen'ı bekliyor25 Ağustos 2016 Perşembe 09:27
  • Piyasalarda operasyon etkisi24 Ağustos 2016 Çarşamba 17:33
  • Borsa kapanışta gelen satışlarla düştü23 Ağustos 2016 Salı 17:43
  • Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti23 Ağustos 2016 Salı 13:16
  • Küresel borsalar Jackson Hole öncesi sakin seyrediyor23 Ağustos 2016 Salı 09:48
  • Piyasalar kritik güne alımlarla başladı23 Ağustos 2016 Salı 09:31
  • VİOP'ta endeks kontratı yükselişle başladı23 Ağustos 2016 Salı 09:27
  • Fitch ve dolar, borsayı baskıladı22 Ağustos 2016 Pazartesi 17:49
  • Borsa günün ilk yarısında düştü22 Ağustos 2016 Pazartesi 13:23
  • Yeni hafta satıcılı başladı22 Ağustos 2016 Pazartesi 09:46

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.