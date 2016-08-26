Güne hafif satışlarla başlayan ve 76600 seviyesine gevşeyen Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, 76800 civarında sıkıştı. Günün ikinci yarısında artan satışlarla en düşük 76220 puanı gören BIST 100 Endeksi, kapanışa doğru alım baskısı ile en yüksek 77119 puanı gördü.

Endeks günü 77119,65 puan ile (%0,43)329,76 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi 2.663.892.265 TL olarak gerçekleşti.

Yurt içinde Suriye'deki gelişmeleri takip edilirken, güne zayıf bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da tepki alımlarının sınırlı kaldığı ve yatay bir seyir izledikten sonra bir miktar gerilediği görüldü.

Yurt dışında ABD verileri ile Jackson Hole toplantısı takip edilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugünkü konuşması izlendi.

Yellen'ın Jackson Hole’de yaptığı konuşmada yıl sonuna kadar bir faiz artışı mesajını net bir şekilde alınamaması nedeniyle dolarda değer kaybı gözlenirken, global piyasalar ile birlikte Borsa İstanbul'da da bir miktar yükseliş gözlendi.