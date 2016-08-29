29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Borsada kayıp yüzde 1'i buldu

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanması ve Avrupa borsalardaki negatif seyrin etkisiyle BİST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kaybetti.
Borsada kayıp yüzde 1'i buldu
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 76.387,03 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 732,63 puan azalırken toplam işlem hacmi 1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "ulaştırma", en çok gerileyen ise yüzde 1,73 ile "iletişim" oldu.

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanması ve Avrupa borsalardaki negatif seyrin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında en düşük 76.144,76 puanı gördü. 

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 75.500 ve 75.100 seviyelerinin destek, 77.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor. 

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