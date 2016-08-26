26 Ağustos 2016 Cuma
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Borsada sınırlı düşüş

Borsa günün ilk yarısında 144 puan değer kaybetti.
Borsada sınırlı düşüş
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 76.645,67 puandan girdi. 

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 144,22 puan azalırken toplam işlem hacmi 1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile "gayrimenkul yatırım ortaklığı", en çok gerileyen ise yüzde 3,92 ile "madencilik" oldu. 

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı açıklamalar öncesinde 76.500 - 76.900 seviyeleri arasındaki dar bant içinde sakin bir seyir izledi. 

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi ile Yellen'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmanın piyasaların yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. 

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